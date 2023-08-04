МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал свое мнение о данных Всемирного банка, из которых следует, что Россия находится на пятом месте по паритету покупательной способности в мире, и о приговоре Алексею Навальному, который получил 19 лет колонии, сказав, что так было угодно судьбе. Путин подписал закон о создании госреестра курортного российского фонда

Анализ РИА Новости данных Всемирного банка свидетельствует, что экономика России по итогам прошлого года по паритету покупательной способности впервые превысила пять триллионов долларов, страна сохранила за собой пятое место в мире по этому показателю. Мосгорсуд в пятницу приговорил Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме.

"Россия остается пятой экономикой по паритету покупательной способности (данные Всемирного банка). Несмотря на безумные санкции и объявленную нам гибридную войну", — написал Медведев в своем телеграм-канале.

"Sic fata voluerunt (лат. так было угодно судьбе)", — добавил он там же.

Мосгорсуд на рассмотрении нового дела Навального признал его виновным в ряде преступлений экстремистского характера.