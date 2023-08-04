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https://1prime.ru/state_regulation/20230804/841303647.html
Медведев объяснил устойчивость российской экономики
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Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал свое мнение о данных Всемирного банка, из которых следует, что Россия находится на пятом месте по паритету покупательной... ПРАЙМ, 04.08.2023
экономика, новости, россия, дмитрий медведев, ввп рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал свое мнение о данных Всемирного банка, из которых следует, что Россия находится на пятом месте по паритету покупательной способности в мире, и о приговоре Алексею Навальному, который получил 19 лет колонии, сказав, что так было угодно судьбе.
Анализ РИА Новости данных Всемирного банка свидетельствует, что экономика России по итогам прошлого года по паритету покупательной способности впервые превысила пять триллионов долларов, страна сохранила за собой пятое место в мире по этому показателю. Мосгорсуд в пятницу приговорил Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме.
"Россия остается пятой экономикой по паритету покупательной способности (данные Всемирного банка). Несмотря на безумные санкции и объявленную нам гибридную войну", — написал Медведев в своем телеграм-канале.
"Sic fata voluerunt (лат. так было угодно судьбе)", — добавил он там же.
Мосгорсуд на рассмотрении нового дела Навального признал его виновным в ряде преступлений экстремистского характера.