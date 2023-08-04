МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись в плюсе, рынки оценивали статистику из США, следует из данных торгов и комментария эксперта. Российский рынок акций упал на фоне фиксации прибыли, но вырос за неделю

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,47% — до 7 564,37 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 7 315,07 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 15 951,86 пункта.

Мировые рынки в пятницу оценивали июльские данные по рынку труда в США. Безработица в стране в июле снизилась до 3,5% с уровня июня в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 187 тысяч. При этом аналитики полагали, что показатель безработицы останется на уровне предыдущего месяца в 3,6%, а увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на 200 тысяч.

Данные по безработице могут дать подсказки о дальнейших действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, на данный момент, согласно CME Group, около 86,5% аналитиков ждут сохранения учётной ставки на заседании в сентябре. Повышение учетной ставки центробанком как правило приводит к укреплению национальной валюты.

"Это не тот отчет по занятости, который мы ждали. Этот отчет показывает то, что уже было очевидно из опросов ISM на этой неделе: уровень занятости в США остается высоким, но при этом демонстрирует небольшое снижение по сравнению с прошлым месяцем", — сказал агентству Блумберг глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориан Иелпо (Florian Ielpo). "В конечном счете, это не тот отчет по занятости, которым будет довольна ФРС: количество новых рабочих мест нормализовалось, а не сократилось" — заключил эксперт.