МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные и некредитные финансовые организации отвечать на обращения клиентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин расширил способы перевода активов из-за рубежа в "русские офшоры"

Закон устанавливает c 1 июля 2024 года единообразный подход к рассмотрению обращений, связанных с деятельностью организаций, поднадзорных Банку России. В их числе — кредитные, страховые, микрофинансовые, клиринговые организации; профучастники рынка ценных бумаг, НПФ, бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства; биржи, операторы финансовых платформ и информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Закон обязывает такие организации отвечать на обращения в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации, а при необходимости запроса дополнительных документов и материалов — продлевать этот срок, но не более чем на 10 дней, если законами не установлено иное. Причем это касается обращений, которые поступили в эти организации как напрямую, так и через Банк России.

При этом финорганизации будут вправе не отвечать на обращения, если они не поддаются прочтению, текст не позволяет определить их суть, не указан адрес для ответа или фамилия (наименование) заявителя, в них содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы.

В законе также определен перечень обращений, которые Банк России не будет направлять в финорганизации для рассмотрения по существу. К ним отнесены обращения, которые содержат: копию ответа финорганизации на предыдущее обращение, который, по мнению заявителя, направлен с нарушением требований; отказ заявителя от обращения в финорганизацию; информацию о нарушениях в сфере корпоративных отношений в АО или в связи с действиями (бездействием) эмитента ценных бумаг; недостаточную информацию о финорганизации, действия (бездействие) которой обжалуются. Такие обращения ЦБ будет рассматривать сам.