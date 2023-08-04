МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в пятницу дорожали до исторического максимума, следует из данных торгов; опрошенные РИА Новости аналитики считают, что рост произошел из-за стремительного ослабления отечественной валюты, которое увеличивает размер потенциального дивиденда на одну такую акцию. Российский рынок акций упал на фоне фиксации прибыли, но вырос за неделю

Ранее на торгах пятницы привилегированные акции "Сургутнефтегаза" повысились до 50,7 рубля — максимума за всю историю торгов. Впоследствии бумаги компании растеряли весь рост и закрыли основную торговую сессию пятницы снижением на 0,7%, до 48,57 рубля.

Курс рубля начал заметное снижение в конце мая. С этого момента доллар вырос примерно с 80 рублей до 95,69 рубля по итогам пятничных торгов. Евро за этот же период подорожал с 86 рублей до 105,61 рубля, а юань — с 11,4 рубля до 13,33 рубля. При этом в ходе торгов пятницы евро поднимался выше 106 рублей впервые с марта 2022 года, доллар — выше 96 рублей впервые с того же периода, а юань пробил максимум с апреля 2022 года на торгах среды, поднявшись выше 13 рублей.

"Ключевой причиной роста привилегированных акций "Сургутнефтегаза" является стремительное падение рубля. Как показал отчёт по РСБУ за 2022 год, многомиллиардная "кубышка" компании осталась примерно на 80% в валюте. То есть в периоды ослабления рубля нефтяник продолжает получать прибыль от валютной переоценки, которая увеличивает прибыль по РСБУ, а значит, и дивиденды на преф", — отмечает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

По его мнению, если курс доллара на конец года составит 95 рублей, то дивиденд на одну привилегированную акцию может составить порядка 14 рублей, что соответствует 28,6% доходности. При этом рост или снижение курса доллара на конец года на один рубль увеличивает или уменьшает соответственно потенциальный дивиденд на привилегированную акцию примерно на 0,4 рубля, дополнил Кауфман.

"С учётом значительно выросших цен на российскую нефть, рублю будет сложно продолжить снижаться до конца года, то есть дивиденд, вероятно, будет не больше обозначенных выше 14 рублей. Также отметим, что крупный дивиденд будет разовым, а дальнейшие выплаты будут зависеть от динамики курса и валюты хранения "кубышки". На этом фоне мы считаем, что привилегированные акции "Сургутнефтегаза" уже исчерпали потенциал роста, а покупать их стоит только в случае коррекции ближе к 40 рублям", — заключает эксперт.

Схожего мнения о причинах роста префов "Сургутнефтегаза" придерживается и старший аналитик инвестбанка "Синара" Кирилл Бахтин. Он считает, что позитив в привилегированных акциях компании вызван хорошей рублевой стоимостью нефти, а также ожиданием рынка, что денежные накопления компании по-прежнему хранятся в валюте, а значит, дивидендная доходность на конец года может составить более 30%.

"В этом году на фоне обесценения рубля на 35% по отношению к доллару с начала года привилегированные акции "Сургутнефтегаза" подорожали за этот же период на 86%. В ближайшее время котировки "префов" компании могут колебаться в диапазоне 48-50 рублей", — полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.