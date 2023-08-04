С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — ПРАЙМ. Визовый центр Китая в Санкт-Петербурге начнет работу с 8 августа и станет уполномоченной генконсульством Китая организацией на прием соответствующих документов и выдачу виз, заявила дипмиссия.

"В целях повышения качества обслуживания заявителей, подающих документы на визу в КНР, генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге… возложит с 8 августа… на Китайский визовый центр… ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, сбор биометрических персональных данных заявителей, прием оплаты (в том числе за срочность), выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых генеральным консульством для обслуживания заявителей", — информирует генконсульство в своем телеграм-канале.

Визовый центр будет находится на Литейном проспекте, 26А. Он будет принимать документы по предварительной записи от владельцев обычных загранпаспортов по будним дням с 9.00 до 15.00 мск.

"Владельцы дипломатических, служебных паспортов или обращающиеся за дипломатической, служебной визой, визой вежливости Китая должны подавать заявление непосредственно в зал консульских приемов генконсульства Китая в Санкт-Петербурге", — добавляют в дипмиссии.