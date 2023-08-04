МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают умеренного роста российского рынка акций на следующей неделе, от рубля эксперты ждут укрепления, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Рубль упал по итогам недели, проигнорировав рост нефтяных цен

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю вырастет на 3,28%, до 3194 пунктов.

Цена на нефть снизится менее чем на 1 доллар, до 85,88 доллара за баррель. Курс евро к доллару не изменится и останется вблизи отметки 1,1 доллара за евро, оценивают эксперты.

Курс доллара снизится на 1,37 рубля, до 94,32 рубля, евро — на 2,09 рубля, до 103,52 рубля, юаня — на 14 копеек, до 13,19 рубля.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В начале августа Андрей Манько из РИА Рейтинга не ожидает значительных изменений на мировых фондовых площадках. Макроэкономическая статистика и корпоративная отчетность будут выходить в рамках ожиданий рыночных игроков, поэтому фондовые индексы продолжат торговаться возле текущих уровней с некоторой тенденцией к росту.

Инвесторы продолжат следить за корпоративным новостным фоном, важной экономической статистикой и ключевыми публикациями, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". В понедельник в США квартальные отчеты опубликуют Berkshire Hathaway, BioNTech, Tyson Foods. Во вторник в США будут опубликованы финансовые результаты Eli Lilly, Zoetis Inc, Glencore.

"Выйдет краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от управления энергетической информации США, из макростатистики выделим сведения по торговому балансу КНР и США. На американском рынке в среду отчитаются Walt Disney, NetEase. В КНР будут обнародованы данные по инфляции за июль. В четверг ключевой информацией для рынков будет индекс потребительских цен США за июль", — напоминает он.

"Сохранение базовой инфляции на высоком уровне будет побуждать ФРС повышать ставки дальше, что может негативно отражаться на сырьевых ценах и поддерживать курс доллара против мировых валют", — говорит аналитик.

Что касается рынка нефти, то, по мнению Манько, цена на нее на следующей неделе будет оставаться вблизи текущих уровней, поскольку спрос на нефть на данный момент относительно стабилен с небольшой тенденцией к повышению. При этом он прогнозирует, что большую часть недели нефть марки Brent не будет торговаться дешевле 85 долларов за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Отечественный валютный рынок вновь столкнулся с локальным дефицитом валюты, на что указывают сильно отрицательные ставки по долларовым свопам. Произошедшее может быть связано со всплеском спроса со стороны импортеров, которые пытаются ускорить ввоз автомобилей из Грузии и Японии в связи с объявленными ограничениями", — считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

По мнению Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", в моменте на рубль может оказать давление сокращение с понедельника продаж юаней по бюджетному правилу. При этом эффект от роста нефтяных цен на курс рубля, вероятно, будет заметен лишь ближе к налоговому периоду, отметил эксперт.

"На этом фоне на предстоящей неделе риски временного роста курса доллара в сторону 97 рублей пока сохранятся", — полагает Григорьев.

Что касается динамики курса евро к доллару, то, по мнению Манько, на следующей неделе от нее можно ожидать повышенной волатильности, поскольку европейские страны демонстрируют более слабую динамику экономических показателей по сравнению с США, а инфляция в них превышает американскую.

"Поэтому баланс мнений относительно жесткости денежно-кредитной политики в Европе еще не сложился и ситуативно евро может как дорожать, так и ощутимо падать. На предстоящей неделе мы ожидаем небольшого укрепления доллара до 1,09 относительно евро", — дополняет эксперт.

"Рубль, на мой взгляд, пока останется в диапазоне 93-95 рублей (за доллар — ред.). Значимых факторов поддержки не просматривается, но и поводов для резкого ослабления нет", — заключает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

По словам Вайсберга, сезон публикации отчетности, который открыли Сбербанк и "Норильский никель", вызвал на российском рынке новую волну оптимизма.

"На данный момент техническая перекупленность нашего рынка вышла на максимальные уровни с начала 2000-х годов. Однако инвесторы большей частью не спешат фиксировать прибыль, поскольку выраженная слабость рубля — слишком привлекательный фактор для положительной переоценки акций экспортеров, занимающих более половины индекса. Кроме того, цены на нефть с конца июля нащупали более комфортный ценовой рубеж в 85 долларов за баррель Brent", — говорит Бахтин.

Российский рынок еще не исчерпал потенциала оптимистичного настроя инвесторов, в особенности частных, считает Манько. Он ожидает роста индекса Мосбиржи в пределах 1-2% на предстоящей неделе, однако уже ближе к ее концу, по его мнению, могут быть явные попытки фиксировать прибыль.

"Основной причиной роста рынка является приток средств частных инвесторов в акции на фоне ослабления рубля. Простые рублевые облигации и депозиты даже после повышения ключевой ставки не защищают вложения в национальной валюте от обесценения. Инвесторы покупают бумаги банков, ритейлеров, экспортеров. Индекс Мосбиржи может достичь отметки 3200 пунктов", — говорит Ващенко.

А Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка полагает, что импульс к росту на рынке может ослабнуть: бурное развитие предыдущих месяцев вывело оценки к уровням конца 2021 года, а сам индекс Мосбиржи — в зону ощутимой перекупленности. Однако инерция роста вполне может привести индекс Мосбиржи к следующей зоне сопротивления в районе 3220-3300 пунктов, полагает он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Ващенко считает, что лидерами роста могут стать акции банков, нефтегазового сегмента, IT-компаний, ритейла, черной металлургии, а аутсайдерми — акции компаний цветной металлургии. Из важных корпоративных событий, по его мнению, можно выделить возможную публикацию результатов "Русагро", "Русала", VK.

Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции" предлагает обратить внимание на акции "Татнефти", "Алросы" и "Северстали". Обыкновенные акции "Татнефти" торгуются с дивидендной доходностью около 5,2% за первое полугодие, акции компании могут получить поддержку на фоне дивидендных выплат и сохранения высоких цен на нефть, поясняет он.

"В ожидании отчетности за первое полугодие мы считаем перспективными акции "Алросы". Отчетность компании может стать положительным сюрпризом для рынка. Обращаем внимание на привлекательную оценку "Алросы" и наибольший дисконт к историческим мультипликаторам в секторе", — отмечает эксперт.

Финансовая отчетность "Северстали" за первое полугодие может стать положительным триггером для котировок компании во второй половине августа, добавляет Клещев.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что наиболее уверенно смотрятся акции нефтегазового сектора: "Новатэка", "Лукойла" и "Сургутнефтегаза". Отдельно он отмечает, что префы "Сургутнефтегаза" в пятницу обновили исторические максимумы.

Локтюхов ждет сохранения спроса на "весовые" бумаги нефтегазового сектора и на "фишки", имеющие опережающий потенциал, например ВТБ и АФК "Система", а также акции других экспортеров (черных металлургов, "Сегежи") и "идейные" менее ликвидные бумаги ("Соллерс", "Белуга").

"Из значимых корпоративных новостей следующей недели выделяем отчетность Сбербанка по РСБУ за июль. Если банк сможет сохранить чистую прибыль на уровне июня (138,8 миллиарда рублей), акции "Сбера" могут получить дополнительный импульс, в таком случае не исключаем подъема котировок его обыкновенных акций к 282 рублям", — полагает он.

Бахтин из "БКС Мир инвестиций" напоминает, что в понедельник должна завершиться редомициляция Polymetal, финрезультаты за второй квартал по МСФО представят "Русагро" и "Мосэнерго". Во вторник Polymetal опубликует операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года. В середине недели Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за 7 месяцев 2023 года.

В четверг выйдут финрезультаты VK и "Распадской", "Аэрофлот" представит операционные показатели за июль. В конце недели ожидается выход отчетности "Русала" по МСФО за первое полугодие 2023 года, добавляет он.