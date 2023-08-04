МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Цена на золото растет, пока инвесторы оценивают данные по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе по итогам пятницы снизились на 2,2 процента

По состоянию на 21.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 7,45 доллара, или на 0,38%, до 1 976,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,08% — до 23,677 доллара за унцию.

Инвесторы оценивают опубликованную ранее в пятницу статистику по безработице в США в июле. Показатель неожиданно снизился — до 3,5% с уровня июня в 3,6%. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на июньской отметке. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 187 тысяч, в то время как прогнозировался рост лишь на 200 тысяч.

Статистика усиливает надежды инвесторов на дальнейшее смягчение монетарной политики США. Так, на данный момент, согласно CME Group, около 86,5% аналитиков ждут сохранения учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании в сентябре. Повышение учетной ставки центробанком как правило приводит к укреплению национальной валюты.

Перспективы смягчения монетарной политики ФРС заставляют доллар снижаться. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,6%, до 101,93 пункта. Более дешевый доллар укрепляет спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.