МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Украина в этом году недополучит 2 миллиарда долларов валютной выручки из-за остановки зерновой сделки в 2023 году, сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка страны Владимир Лепушинский. Зерновая сделка рухнула, кого накроет ее обломками

"Остановка "зернового коридора" повлияет на скорость экспорта зерна – то, что не экспортируется в этом году, будет экспортировано в следующем; валютную выручку – по оценкам Нацбанка в этом году она будет меньше на 2 миллиарда долларов", — цитирует слова Лепушинского издание "Экономическая правда".

Лепушинский подчеркнул, что эту сумму Украина "догонит" уже в следующем году.