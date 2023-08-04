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2023
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В Нацбанке предсказали последствия прекращения зерновой сделки для Украины
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Украина в этом году недополучит 2 миллиарда долларов валютной выручки из-за остановки зерновой сделки в 2023 году, сообщил директор департамента монетарной политики и... ПРАЙМ, 04.08.2023
экономика, новости, украина, нацбанк, зерновая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Украина в этом году недополучит 2 миллиарда долларов валютной выручки из-за остановки зерновой сделки в 2023 году, сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка страны Владимир Лепушинский.
"Остановка "зернового коридора" повлияет на скорость экспорта зерна – то, что не экспортируется в этом году, будет экспортировано в следующем; валютную выручку – по оценкам Нацбанка в этом году она будет меньше на 2 миллиарда долларов", — цитирует слова Лепушинского издание "Экономическая правда".
Лепушинский подчеркнул, что эту сумму Украина "догонит" уже в следующем году.