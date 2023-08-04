МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Правительство России утвердило увеличение объема капиталовложений в развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла до 691,9 миллиарда рублей с 622,2 миллиарда, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Путин обязал финансовые организации отвечать на обращения клиентов

"… абзац первый изложить в следующей редакции… "Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет — 691,9 миллиарда рублей (без налога на добавленную стоимость)", — говорится в тексте распоряжения.

До новой редакции объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет составлял 622,2 миллиарда рублей (без налога на добавленную стоимость).

Кроме того, согласно распоряжению, уточняются объемы и источники финансирования инвестиционного проекта. Так, средства ОАО "РЖД" составят 48% от общей суммы вложений (335,1 миллиарда рублей), бюджетные ассигнования федерального бюджета составят 7% (47,5 миллиарда рублей), бюджетные ассигнования бюджетов субъектов РФ — 30% (204,1 миллиарда), средства Фонда национального благосостояния — 15% (105,2 миллиарда рублей).

Средства участников инвестиционного проекта, государственных корпораций и пенсионных накоплений не предусмотрены.