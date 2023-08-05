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Российская экономика вырастет по итогам года, заявил Решетников
Экономика
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Экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников. "Коллеги, она (экономика — ред.) точно... ПРАЙМ, 05.08.2023
экономика, новости, максим решетников, россия, экономика, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БАРНАУЛ, 5 авг — ПРАЙМ. Экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.
"Коллеги, она (экономика — ред.) точно вырастет более чем на 2%, давайте подождём конкретных цифр, мы сейчас находимся в стадии формирования прогноза", — отметил министр во время рабочей поездки в Алтайский край.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития оценило рост ВВП в России по итогам первого полугодия в 1,4%.