БАРНАУЛ, 5 авг — ПРАЙМ. Экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников. Медведев объяснил устойчивость российской экономики

"Коллеги, она (экономика — ред.) точно вырастет более чем на 2%, давайте подождём конкретных цифр, мы сейчас находимся в стадии формирования прогноза", — отметил министр во время рабочей поездки в Алтайский край.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития оценило рост ВВП в России по итогам первого полугодия в 1,4%.