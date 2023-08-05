БУДАПЕШТ, 5 авг — ПРАЙМ. В Венгрии без долговременного соглашения с "Газпромом" застопорилась бы промышленность, и квартиры бы не отапливались, так как страна в ближайшем будущем не имеет возможности получать газ из других стран, кроме России, сообщил госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер. "Мы против": немецкий политик честно высказалась об Украине

"Из годового потребления газа в Венгрии 85% — это российский газ. Это количество невозможно восполнить в обозримом будущем, то есть без российского газа Венгрия замерзнет, ​​не будет отопления в квартирах, остановится промышленность, исчезнут рабочие места. Таким образом, российский газ означает безопасность поставок и энергетическую безопасность", — написал Менцер в Facebook*, комментируя высказывание оппозиции о том, что договор с "Газпромом" якобы является для Венгрии бесполезным и дорогим.

По его словам, высокие цены на газ вызваны "вредной санкционной политикой Брюсселя, выталкивающего российские энергоресурсы из Европы". Менцер также напомнил, что Венгрия работает над диверсификацией энергопоставок, помимо "Газпрома" заключен долгосрочный контракт с компанией Shell, есть договор о поставке газа из Азербайджана, согласно которому в Венгрию до конца 2023 года поступит 100 миллионов кубометров газа, рассматривается возможность закупки газа в Катаре, Турции и Румынии.

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