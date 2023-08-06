СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Переговоры с Украиной пока не нужны, заявил Медведев

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто днем в воскресенье в 14.00 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.