2023-08-06T15:10:59+03:00
2023-08-06T15:10:59+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230806/841309145.html
Крымский мост открыли для проезда автотранспорта
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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто днем в... ПРАЙМ, 06.08.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, россия, крым, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто днем в воскресенье в 14.00 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.