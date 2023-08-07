АНКАРА, 7 авг — ПРАЙМ. Анкара продолжает вести диалог с партнерами из стран Запада по возобновлению черноморской инициативы, параллельно межведомственный диалог ведется и с российской стороной, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Захарова напомнила США пожелания России по зерновой сделке

"Конечно, ведется. Параллельно мы ведем диалог и с российской стороной, с конкретными ведомствами. Господин президент (Тайип Эрдоган) неоднократно подчеркивал важность этой инициативы для нуждающихся стран", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос РИА Новости, ведет ли Анкара диалог с западными партнерами по устранению препятствий экспорту российской сельскохозяйственной продукции и аммиака.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.