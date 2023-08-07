2023-08-07T09:10:26+03:00
2023-08-07T09:10:26+03:00
2023-08-07T09:10:26+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230807/841312571.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 августа
Экономика
Новости
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Ожидаемые в понедельник, 7 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
CAD
Канада — Гражданский праздник —... ПРАЙМ, 07.08.2023
рынки, финансы, бизнес, мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 7 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|CAD
|Канада — Гражданский праздник — выходной день
|
|
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июль)
|-0,1%
|-0,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (июль)
|-2,6%
|-2,4 % (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|-0,1%
|-1,5% (факт)
|13:00
|GBP
|Великобритания — Ипотечная ставка (фунт стерлингов)
|7,54%
|
|15:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|
|
|15:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|
|
|19:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2023
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|RUB
|РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Polymetal — завершение процесса редомициляции /перерегистрации/ компании в Казахстане
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