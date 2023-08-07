ВАРШАВА, 7 авг — ПРАЙМ. Германия намерена сменить правительство Польши блокировкой стратегических инвестиций, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский. В Киеве сообщили, когда прекратится украинско-польская дружба

По его словам, "появляется все больше сигналов о том, что в ближайшие недели будут попытки заблокировать стратегические инвестиции Польши".

"Все для того, чтобы привести к смене власти в Польше на ту, которая откажется от этих инвестиций и снова переключит нашу экономику на роль лишь субподрядчика промышленности из Германии и других стран Евросоюза", — сказал он.

По его словам, это делается "под мирным предлогом, защиты окружающей среды, а на самом деле для защиты немецких компаний от польской конкуренции".