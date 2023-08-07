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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230807/841316739.html
В Польше опасаются смены власти из-за блокировки инвестиций Германией
Экономика
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. Германия намерена сменить правительство Польши блокировкой стратегических инвестиций, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) заместитель министра иностранных дел Павел... ПРАЙМ, 07.08.2023
финансы, экономика, новости, польша, германия, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 7 авг — ПРАЙМ. Германия намерена сменить правительство Польши блокировкой стратегических инвестиций, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.
По его словам, "появляется все больше сигналов о том, что в ближайшие недели будут попытки заблокировать стратегические инвестиции Польши".
"Все для того, чтобы привести к смене власти в Польше на ту, которая откажется от этих инвестиций и снова переключит нашу экономику на роль лишь субподрядчика промышленности из Германии и других стран Евросоюза", — сказал он.
По его словам, это делается "под мирным предлогом, защиты окружающей среды, а на самом деле для защиты немецких компаний от польской конкуренции".