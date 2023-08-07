МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Решение о присоединении Индонезии к БРИКС будет будет принято позже, заявил президент Индонезии Джоко Видодо. Профессор из СПбГУ рассказал, ждать ли быстрого расширения БРИКС

"Это будет решено позже", — кратко объявил он, отвечая на вопрос, присоединится ли Индонезия к БРИКС.

Индонезийский портал Detik ранее отметил, что в стране уже некоторое время "ходят слухи, что Индонезия войдет в БРИКС", при этом власти страны до сих пор удерживались от какой-либо реакции на них.

Ранее сообщалось, что президент Индонезии лично примет участие в саммите БРИКС в Южной Африке в конце августа 2023 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в рамках БРИКС есть нюансы в плане расширения объединения, они будут обсуждаться в ходе саммита.

Агентство Блумберг ранее сообщило со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, что Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, и хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя.

В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть — неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.

На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.