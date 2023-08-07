МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Промышленное производство в Германии в этом году, по всей видимости, продолжит сокращаться на фоне ослабления экономики, говорит экономист Capital Economics Франциска Пальмас. Российская экономика вырастет по итогам года, заявил Решетников

В июне по сравнению с маем производство в обрабатывающей промышленности, энергетике и строительном секторе сократилось на 1,5%. Экономисты ожидали менее глубокого падения.

"Наверное, высокие процентные ставки и слабость спроса усилили давление на производство", — сказала Пальмас, отметив слабость данных по активности.

"Перспективы промышленности Германии мрачны", — сказала она, добавив, что это станет одним из факторов, которые обусловят сокращение экономики страны во втором полугодии.

Главный экономист Commerzbank Йорг Кремер тоже считает, что слабость промышленного производства в Германии предвещает неприятности.

При нисходящем тренде новых заказов в течение некоторого времени данные по выпуску продукции будут оставаться слабыми, и экономика Германии во втором полугодии, видимо, сократится, сказал Кремер.

От промышленности продолжают поступать плохие новости, отметил главный экономист ING Карстен Бржески.

По его мнению, структурная конкурентоспособность производственного сектора Германии низка в результате недостаточного инвестирования и отсутствия реформ. Кроме того, ее подрывают последствия пандемии и вооруженный конфликт на Украине.

Данные за июнь не улучшат настроений и могут обусловить понижение оценки ВВП за 2-й квартал до отрицательного значения, сказал Бржески.