2023-08-07T14:19:40+03:00
2023-08-07T14:19:40+03:00
2023-08-07T14:19:40+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230807/841321149.html
Акционеры Fesco не решили вопрос дивидендов за прошлый год
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Акционеры ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco) на повторном годовом собрании не приняли решение по вопросу о выплате... ПРАЙМ, 07.08.2023
финансы, экономика, новости, россия, fesco, дивиденды
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Акционеры ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco) на повторном годовом собрании не приняли решение по вопросу о выплате дивидендов за прошлый год, следует из материалов компании.
"По вопросу повестки дня общего собрания "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года" решение не принято", — говорится в сообщении.
Совет директоров компании в мае рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года. Транспортная группа не выплачивала дивиденды и в 2021, 2020 и 2019 годах.