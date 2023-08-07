МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Акционеры ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco) на повторном годовом собрании не приняли решение по вопросу о выплате дивидендов за прошлый год, следует из материалов компании. Европейцев ограничили в воде из-за засухи

"По вопросу повестки дня общего собрания "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года" решение не принято", — говорится в сообщении.

Совет директоров компании в мае рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года. Транспортная группа не выплачивала дивиденды и в 2021, 2020 и 2019 годах.