МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Нацбанк Украины повысил ожидания по дефициту консолидированного бюджета страны на 2023-2025 годы, сильнее всего вырос прогноз на следующий год — в 1,6 раза, следует из макроэкономического прогноза ведомства. Нацбанк Украины спрогнозировал рост заплат и сохранение финансирования

Согласно документу, сейчас НБУ ждет, что дефицит консолидированного бюджета Украины составит в текущем году 1,29 триллиона гривен вместо предыдущей оценки в 1,27 триллиона гривен. В долларовом выражении по текущему курсу дефицит составит 35,2 миллиарда долларов против 34,6 миллиарда. Это будет соответствовать примерно 19,8% ВВП страны.

При этом на следующий год ожидания повышены в 1,6 раза — до 1,28 триллиона гривен (34,9 миллиарда долларов), а на 2025 год — в 1,5 раза, до 883 миллиарда гривен (24,05 миллиарда долларов). В результате дефицит составит 16,8% и 10% ВВП соответственно.

Дефицит консолидированного бюджета Украины в 2022 году составил 845 миллиардов гривен (около 23 миллиардов долларов), или 16,3% ВВП.