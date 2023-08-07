2023-08-07T14:33:23+03:00
2023-08-07T14:33:23+03:00
2023-08-07T14:33:23+03:00
2023
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Нацбанк Украины повысил прогноз дефицита бюджета на 2024 год в 1,6 раза
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Нацбанк Украины повысил ожидания по дефициту консолидированного бюджета страны на 2023-2025 годы, сильнее всего вырос прогноз на следующий год — в 1,6 раза, следует из... ПРАЙМ, 07.08.2023
банки, финансы, экономика, новости, украина, дефицит бюджета, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Нацбанк Украины повысил ожидания по дефициту консолидированного бюджета страны на 2023-2025 годы, сильнее всего вырос прогноз на следующий год — в 1,6 раза, следует из макроэкономического прогноза ведомства.
Согласно документу, сейчас НБУ ждет, что дефицит консолидированного бюджета Украины составит в текущем году 1,29 триллиона гривен вместо предыдущей оценки в 1,27 триллиона гривен. В долларовом выражении по текущему курсу дефицит составит 35,2 миллиарда долларов против 34,6 миллиарда. Это будет соответствовать примерно 19,8% ВВП страны.
При этом на следующий год ожидания повышены в 1,6 раза — до 1,28 триллиона гривен (34,9 миллиарда долларов), а на 2025 год — в 1,5 раза, до 883 миллиарда гривен (24,05 миллиарда долларов). В результате дефицит составит 16,8% и 10% ВВП соответственно.
Дефицит консолидированного бюджета Украины в 2022 году составил 845 миллиардов гривен (около 23 миллиардов долларов), или 16,3% ВВП.