МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил расширить эксперимент по маркировке специальными марками импортируемого в Россию алкоголя, включив в него Псковскую область, сообщило министерство в своем телеграм-канале. Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года

"В периметр эксперимента планируется включить Псковскую область. Соответствующий проект постановления Минфин России внес в правительство РФ", – говорится в сообщении.

"Это позволит создать новые логистические маршруты для перемещения импортируемого алкоголя. Маркировка алкоголя на территории Псковской области также будет способствовать поддержке предприятий области, созданию новых рабочих мест", – поясняет Минфин.

Эксперимент по маркировке специальными марками ввозимого в Россию алкоголя, помещенного под процедуру таможенного склада, был запущен в июне 2021 года в Калининградской области. Предполагалось, что он продлится два года. В марте 2022 года был принят закон, позволяющий правительству РФ расширять территорию проведения эксперимента. Кроме того, эксперимент был продлен на год – до конца мая 2024 года.

На сегодняшний день маркировка алкогольной продукции в рамках эксперимента осуществляется на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областей и Краснодарского края, в Татарстане.

Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте на добровольной основе.