2023-08-07T15:43:00+03:00
2023-08-07T15:55:29+03:00
2023-08-07T15:43:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230807/841322557.html
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Туркмении на уровне "B+"
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Туркмении в иностранной валюте на уровне "B+" с позитивным прогнозом,... ПРАЙМ, 07.08.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, туркмения, рейтинг, агентство fitch
https://cdnn.1prime.ru/images/83541/41/835414185.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83541/41/835414185.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83541/41/835414184.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83541/41/835414184.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83541/41/835414183.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83541/41/835414183.jpg
https://1prime.ru/finance/20230731/841234523.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Туркмении в иностранной валюте на уровне "B+" с позитивным прогнозом, говорится в сообщении рейтингового агентства.
"Поддержку рейтингу оказывает очень крепкий баланс госфинансов Туркмении, обладающей самым низким уровнем государственного долга и самый высоким показателем суверенных чистых иностранных активов (SNFA)/ВВП в группе аналогов, подкрепленный четвертыми по величине в мире запасами газа", — говорится в сообщении.
Позитивный прогноз отражает ожидания дальнейшего укрепления бюджета благодаря высоким ценам на энергоносители и сдерживанию госрасходов.
Агентство может понизить рейтинг страны в случае ухудшения состояния госбюджета и платёжного баланса, вызванное, например, снижением цен на энергоносители. Повышение рейтинга может случиться за счёт уверенности в том, что, напротив, улучшение в этих показателях будет устойчивым, например, благодаря стабильно высоким ценам на экспортные углеводороды или увеличению экспортных мощностей.