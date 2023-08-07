МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 августа составили 589,966 миллиарда долларов против 582,418 миллиарда на 1 июля, сообщил Банк России. ЦБ продал на внутреннем рынке юани на четыре миллиарда рублей

Таким образом, за июль резервы выросли на 7,5 миллиарда долларов, или на 1,3%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.