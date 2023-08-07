2023-08-07T16:05:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230807/841323127.html
Международные российские резервы за июль выросли на 1,3 процента
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Международные резервы РФ по состоянию на 1 августа составили 589,966 миллиарда долларов против 582,418 миллиарда на 1 июля, сообщил Банк России. Таким образом, за июль резервы... ПРАЙМ, 07.08.2023
экономика, новости, финансы, цб, международные резервы рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 августа составили 589,966 миллиарда долларов против 582,418 миллиарда на 1 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, за июль резервы выросли на 7,5 миллиарда долларов, или на 1,3%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.