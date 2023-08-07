2023-08-07T16:28:47+03:00
2023-08-07T16:28:47+03:00
2023-08-07T16:28:47+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230807/841323881.html
В ЮАР назвали число стран, которые подтвердили участие в саммите БРИКС
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. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на встречи в рамках проведения саммита БРИКС лидеров 67 стран Африки и "глобального Юга", а также 20 представителей организаций, на данный... ПРАЙМ, 07.08.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, юар, брикс, саммит брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на встречи в рамках проведения саммита БРИКС лидеров 67 стран Африки и "глобального Юга", а также 20 представителей организаций, на данный момент 34 страны подтвердили свое участие, заявила глава южноафриканского МИД Наледи Пандор.
"Таким образом, президент пригласил (при общей поддержке лидеров стран БРИКС) 67 лидеров из Африки и "глобального Юга" посетить мероприятие по вопросу контактов БРИКС и Африки и диалоги "БРИКС плюс". Лидеры со всех континентов и регионов "глобального Юга"… На данный момент подтверждения были получены из не менее чем 34 стран", — заявила Пандор в ходе речи, которая транслировалась в YouTube.
Она отметила, что на мероприятия были также приглашены генсек ООН и представители других организаций.
На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.