МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на встречи в рамках проведения саммита БРИКС лидеров 67 стран Африки и "глобального Юга", а также 20 представителей организаций, на данный момент 34 страны подтвердили свое участие, заявила глава южноафриканского МИД Наледи Пандор. Президент Индонезии раскрыл планы по присоединению страны к БРИКС

"Таким образом, президент пригласил (при общей поддержке лидеров стран БРИКС) 67 лидеров из Африки и "глобального Юга" посетить мероприятие по вопросу контактов БРИКС и Африки и диалоги "БРИКС плюс". Лидеры со всех континентов и регионов "глобального Юга"… На данный момент подтверждения были получены из не менее чем 34 стран", — заявила Пандор в ходе речи, которая транслировалась в YouTube.

Она отметила, что на мероприятия были также приглашены генсек ООН и представители других организаций.

На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.