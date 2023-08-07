МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Международные резервы Украины в июле выросли почти на 7% и достигли более 40 миллиардов долларов, сообщили в понедельник в Нацбанке страны. Международные российские резервы за июль выросли на 1,3 процента

"По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, достигли более 41,7 миллиарда долларов. В июле резервы выросли на 6,9% и второй раз подряд обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале регулятора.

Отмечается, что это произошло благодаря "устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте".

Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.

Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.

Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.