МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российское консалтинговое агентство "СовЭкон" повысило прогноз экспорта пшеницы в 2023-2024 маркетинговом году до нового рекордного уровня 48,1 млн тонн против предыдущей оценки 47,2 млн тонн. В ВШЭ прокомментировали "незнание" США позиций России по зерновой сделке

Кроме того, "СовЭкон" повысил прогноз суммарного экспорта российских зерновых до 59,1 млн тонн с 58,9 млн тонн.