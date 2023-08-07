2023-08-07T17:09:05+03:00
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2023-08-07T17:09:05+03:00
2023
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"СовЭкон" повысил оценку экспорта российской пшеницы до рекордного уровня
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. Российское консалтинговое агентство "СовЭкон" повысило прогноз экспорта пшеницы в 2023-2024 маркетинговом году до нового рекордного уровня 48,1 млн тонн против предыдущей оценки... ПРАЙМ, 07.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, экспорт пшеницы, зерно
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российское консалтинговое агентство "СовЭкон" повысило прогноз экспорта пшеницы в 2023-2024 маркетинговом году до нового рекордного уровня 48,1 млн тонн против предыдущей оценки 47,2 млн тонн.
Кроме того, "СовЭкон" повысил прогноз суммарного экспорта российских зерновых до 59,1 млн тонн с 58,9 млн тонн.