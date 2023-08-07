МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером опускается на фоне удорожания американской валюты и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Разбазарили. Нефть устремилась к $100 за баррель, а США кусают локти

По состоянию на 17.33 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,85 доллара, или на 0,25%, до 1 971,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,6% — до 23,337 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 102,08 пункта, к иене доллар дорожает на 0,3%. Укрепление доллара делает золото менее доступным при покупке драгоценного металла в другой валюте.

В то же время растет и доходность гособлигаций США, которая, как правило, имеет разнонаправленную динамику к золоту. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) росла до 4,07% с 4,062%.

"Цены на золото сейчас испытывают трудности на фоне сильного доллара и роста доходности мировых облигаций", — цитирует портал MarketWatch слова старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).

Инвесторы также ожидают на неделе выход статистики по инфляции в США за июль, которая будет опубликована в четверг. Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,3% с 3% в июне. Показатель может остаться выше целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС) США в 2%. Золото чувствительно к макростатистике из США, так как она влияет на курс доллара, который отражается на котировках драгметалла.