МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на зерно после взрыва в турецком порту Дериндже могут краткосрочно вырасти на 5% из-за реакции участников рынка, а размер ущерба может достигать 90 тысяч тонн, заявил РИА Новости независимый эксперт Леонид Хазанов. Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов

"Примерный размер ущерба можно оценить в 50-90 тысяч тонн зерна при условии максимальной загрузки элеватора, или до 20 миллионов долларов. В любом случае цены на зерно сейчас могут подскочить на 5% от испуга участников рынка, но этот рост спекулятивный и краткосрочный", — полагает Хазанов.

Значительным ущерб назвать нельзя: для сравнения, Россия только в июле, по данным Российского зернового союза, предварительно поставила на экспорт 5,68 миллиона тонн зерновых культур, из них около 90 тысяч тонн (оценочно максимальный размер ущерба от взрыва) — в Танзанию.

При этом, по словам Хазанова, Дериндже входит в число крупнейших портов Турции и специализируется на перевалке различных грузов, а не только зерна: "В структуре прибывающих в порт и уходящих из него кораблей доминируют сухогрузы, в меньше степени он принимает танкеры и контейнеровозы. Через Дериндже идет транспортировка зерна, металлопродукции, угля, нефти, контейнеров".

Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Как заявлял мэр города Тахир Бююкакын, взрывом повреждены 13 элеваторов из 16.