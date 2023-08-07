2023-08-07T18:38:58+03:00
2023-08-07T18:38:58+03:00
2023-08-07T18:38:58+03:00
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PayPal запустила цифровой аналог доллара
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Платежная система PayPal сообщила о запуске стейблкоина "PayPal USD": криптовалюта будет привязана к доллару, а использовать ее можно будет, к примеру, для оплаты заказов... ПРАЙМ, 07.08.2023
валюта, рынки, экономика, технологии, новости, сша, paypal, доллар, криптовалюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 7 авг — ПРАЙМ. Платежная система PayPal сообщила о запуске стейблкоина "PayPal USD": криптовалюта будет привязана к доллару, а использовать ее можно будет, к примеру, для оплаты заказов.
Стейблкоин — общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, например, привязывая котировки к обычным (фиатным) валютам или биржевым товарам.
"PayPal… сегодня объявила о запуске стейблкоина PayPal USD (PYUSD), деноминированного в долларах США", — сообщает компания на сайте в понедельник.
Отмечается, что цифровая валюта "подлежит обмену в соотношении 1:1 к доллару США". Также она на 100% покрывается депозитами, краткосрочными казначейскими облигациями США и аналогичными денежными эквивалентами. Начиная с сегодняшнего дня, пользователи PayPal в Штатах смогут, среди прочего, расплачиваться криптовалютой за покупки. Также возможно будет переводить PayPal USD между счетами PayPal.
По словам исполнительного директора компании Дэна Шульмана, слова которого цитируют на сайте, "переход к цифровым валютам требует стабильного инструментария, который одновременно является цифровым и легко подключается к фиатной валюте, такой как доллар США".