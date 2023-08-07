ВАШИНГТОН, 7 авг — ПРАЙМ. Платежная система PayPal сообщила о запуске стейблкоина "PayPal USD": криптовалюта будет привязана к доллару, а использовать ее можно будет, к примеру, для оплаты заказов. Цифровой рубль обзавелся логотипом

Стейблкоин — общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, например, привязывая котировки к обычным (фиатным) валютам или биржевым товарам.

"PayPal… сегодня объявила о запуске стейблкоина PayPal USD (PYUSD), деноминированного в долларах США", — сообщает компания на сайте в понедельник.

Отмечается, что цифровая валюта "подлежит обмену в соотношении 1:1 к доллару США". Также она на 100% покрывается депозитами, краткосрочными казначейскими облигациями США и аналогичными денежными эквивалентами. Начиная с сегодняшнего дня, пользователи PayPal в Штатах смогут, среди прочего, расплачиваться криптовалютой за покупки. Также возможно будет переводить PayPal USD между счетами PayPal.

По словам исполнительного директора компании Дэна Шульмана, слова которого цитируют на сайте, "переход к цифровым валютам требует стабильного инструментария, который одновременно является цифровым и легко подключается к фиатной валюте, такой как доллар США".