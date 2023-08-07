МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Правительство России в 2023 году направит компании Yadro ("КНС Групп") 3,4 миллиарда рублей для того, чтобы возместить затраты на строительство базовых станций стандарта 5G для сетей общественного пользования, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. Правительство усовершенствовало механизм списания долгов для регионов

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил о том, что правительство направит около 3,5 миллиарда рублей на выпуск базовых станций мобильной связи, чтобы облегчить переход российских операторов к сетям пятого поколения (5G). Он отметил, что принятое решение обеспечит сотовое покрытие на аппаратной базе, которая сделана в России, а также поможет достижению технологического суверенитета.

"Выделить в 2023 году Минцифры России бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Российской Федерации в размере 3399586,3 тыс. рублей в целях предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью "КНС ГРУПП" на возмещение затрат, направленных на создание указанным обществом подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы", — говорится в документе.

Кроме того, правительство поручило Минцифры проконтролировать использование бюджетных средств и предоставить доклад до 30 марта 2024 года.