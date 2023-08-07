МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги понедельника без единой динамики после того, как по итогам предыдущей недели показали значительное снижение, следует из данных торгов. Цены на газ в Европе в понедельник выросли почти на шесть процентов

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,13% — до 7554,49 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,06%, до 7319,76 пункта, немецкий DAX уменьшился на символические 0,01%, до 15950,76 пункта.

За прошедшую неделю FTSE 100 опустился на 1,7%, CAC 40 — на 2,2%, DAX — на 3,1%. Инвесторы оценивали финансовую отчетность ряда европейских компаний, макростатистику, а также решения Банка Англии.

Трейдеры обратили внимание на данные о промышленном производстве в Германии, объемы которого в июне упали на 1,5% в месячном выражении. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали снижение показателя лишь на 0,5%.

Во вторник рынки ждут окончательные данные по инфляции в Германии, которая, как показала предварительная оценка, в годовом выражении замедлилась по итогам июля до 6,2% с 6,4% месяцем ранее.