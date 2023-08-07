Фондовые индексы Европы закрылись разнонаправленно после снижения на прошлой неделе
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги понедельника без единой динамики после того, как по итогам предыдущей недели показали значительное снижение, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,13% — до 7554,49 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,06%, до 7319,76 пункта, немецкий DAX уменьшился на символические 0,01%, до 15950,76 пункта.
За прошедшую неделю FTSE 100 опустился на 1,7%, CAC 40 — на 2,2%, DAX — на 3,1%. Инвесторы оценивали финансовую отчетность ряда европейских компаний, макростатистику, а также решения Банка Англии.
Трейдеры обратили внимание на данные о промышленном производстве в Германии, объемы которого в июне упали на 1,5% в месячном выражении. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали снижение показателя лишь на 0,5%.
Во вторник рынки ждут окончательные данные по инфляции в Германии, которая, как показала предварительная оценка, в годовом выражении замедлилась по итогам июля до 6,2% с 6,4% месяцем ранее.
https://1prime.ru/state_regulation/20230807/841326576.html