МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Читатели британской газеты The Telegraph уверены, что в этом году ВСУ не смогут дождаться успехов в контрнаступлении, а потом будет поздно. Экс-разведчик сообщил о приказе США завершить контрнаступление ВСУ

Автор статьи утверждает, что даже если бы украинские войска продвигались быстрее, это не привело к успеху. Поскольку перед ВСУ на юге, где как раз идет контрнаступление, стоит сложная задача: прорваться под огнем российский войск через заранее подготовленные минные поля к возведенным профессионалами оборонительным позициям. При этом у Киева отсутствует поддержка в воздухе, а на прорыв она часто бросает новобранцев, пишет издание.

Провал в наступлении ВСУ приведет к тому, что интерес Америки к Украине ослабнет окончательно, и она попытается втянуть Европу в конфликт еще больше, считают читатели издания.

"Вот вам и долгожданное "весеннее" наступление. А теперь смотрите, как интерес США ослабнет окончательно, и они попытаются втравить Европу в этот конфликт еще больше", — говорит комментатор статьи.

"Нам внушали, что за русских сражаются бездарные пьяные командиры и бывшие зэки. Но они оказались профессионалами, и отлично держат глубокую оборону», — рассуждает читатель газеты.

"Путин — гроссмейстер. Эту партию он дожмет", — уверен другой комментатор.

"Поддержка НАТО не принесла Киеву никакого успеха. Украинцы только стали совершать теракты и военные преступления", — утверждает участник дискуссии. Американский офицер объяснил, почему кассетные бомбы не помогут Киеву

"Сложно штурмовать территории, которые усеяны неразорвавшимися кассетными бомбами из Америки. Гусеницы с Leopard будут слетать десятками. У ВСУ нет шансов на победу: ни в этом году, ни в следующем", — выражают мнение в обсуждении.

"Ничего не говорит о том, что Россия отойдет с занятых территорий. Этого не будет ни сейчас, ни вообще когда-либо", — полагает еще один читатель газеты.

"Россия наступает на северо-востоке, а Украина на юге. При этом ни одна страна так и не добилась серьезных успехов. Украине надо отказаться от Крыма и Донбасса, а также согласиться на вечный нейтралитет", — заключают участники дискуссии.

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