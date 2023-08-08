МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Финляндия хочет оставить людей с неоформленными документами без медицинской помощи, пишет Yle. Финляндия закрыла для россиян въезд в Евросоюз через страну

Закон был принят предыдущим правительством и действует с января 2023 года. Новое правительство уже готовит законопроект, который отменяет предоставление необходимой медицинской помощи людям без официальных документов.

Финны обеспокоены: особенно ощутимо отмена помощи станет для женщин и детей. Не исключено, что люди не смогут приобрести лекарства от диабета, астмы или других заболеваний, где нужно быстро реагировать с медпрепаратами.

В столице государства — Хельсинки, такая услуга действует с 2017 года, и возможно она сохранится. В Хельсинки в год в среднем обслуживают 250 пациентов без официальных документов. Затраты на обслуживание составляют для бюджета около 500 тысяч евро в год: ежедневно в здравоохранении города Хельсинки лечат одного пациента без документов, что не так и много, отмечают в издании.

Основная проблема в том, что люди без официальных документов в Финляндии, не обязательно нелегалы, тех очень мало. Некоторые ранее просили политического убежища в Финляндии, но получили отказ. Кто-то не успел подать заявление на получение вида на жительство. Также есть туристы из ЕС, в основном из Румынии, которые находятся вполне легально, но у них нет права получить медицинское обслуживание. Финны получили "смертельный удар" без туристов из России, рассказывают СМИ

По словам врача Global Clinic Вилле Холмберг, среди людей, которые сейчас подпадают под медпомощь без документов, распространены такие болезни, как сыпь, боли в спине или проблемы с желудком. Но если будут серьезные заболевания, то хорошо бы предусмотреть обеспечение необходимых прививок для людей с незарегистрированными документами, считает он. Это поможет не распространять инфекцию, купировать ее.

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