Yle; Финляндия хочет оставить людей с неоформленными документами без медицинской помощи
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Финляндия хочет оставить людей с неоформленными документами без медицинской помощи, пишет Yle.
Закон был принят предыдущим правительством и действует с января 2023 года. Новое правительство уже готовит законопроект, который отменяет предоставление необходимой медицинской помощи людям без официальных документов.
Финны обеспокоены: особенно ощутимо отмена помощи станет для женщин и детей. Не исключено, что люди не смогут приобрести лекарства от диабета, астмы или других заболеваний, где нужно быстро реагировать с медпрепаратами.
В столице государства — Хельсинки, такая услуга действует с 2017 года, и возможно она сохранится. В Хельсинки в год в среднем обслуживают 250 пациентов без официальных документов. Затраты на обслуживание составляют для бюджета около 500 тысяч евро в год: ежедневно в здравоохранении города Хельсинки лечат одного пациента без документов, что не так и много, отмечают в издании.
Основная проблема в том, что люди без официальных документов в Финляндии, не обязательно нелегалы, тех очень мало. Некоторые ранее просили политического убежища в Финляндии, но получили отказ. Кто-то не успел подать заявление на получение вида на жительство. Также есть туристы из ЕС, в основном из Румынии, которые находятся вполне легально, но у них нет права получить медицинское обслуживание.
По словам врача Global Clinic Вилле Холмберг, среди людей, которые сейчас подпадают под медпомощь без документов, распространены такие болезни, как сыпь, боли в спине или проблемы с желудком. Но если будут серьезные заболевания, то хорошо бы предусмотреть обеспечение необходимых прививок для людей с незарегистрированными документами, считает он. Это поможет не распространять инфекцию, купировать ее.
https://1prime.ru/state_regulation/20230808/841334576.html