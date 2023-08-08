МИНСК, 8 авг — ПРАЙМ. Несмотря на сложные погодные условия этого лета, продовольственная безопасность Белоруссии будет обеспечена, заявил президент страны Александр Лукашенко, говоря о идущей в республике уборочной кампании. Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о проспектах ценных бумаг

"Я вижу, что в связи с продовольственной безопасностью наших людей мы будем обеспечены всем необходимым. Мы заготовим чуть меньше миллиона тонн зерновых колосовых для госнужд. Мы заготовим нужное количество рапса. Мы это уже видим. Все здесь нормально складывается. Если организуемся как следует, мы не будем иметь и проблем, связанных с фуражным зерном для наших животных. Но сейчас нужно мобилизоваться", — привело слова Лукашенко агентство Белта.

Белорусский лидер отметил, что в настоящее время сельское хозяйство находится в середине уборочной кампании. "Это хорошо. Всегда, вы, наверное, помните из своего опыта, и я тоже: когда половину убираешь урожая, уже как-то легче становится. Потому что убираешь самые проблемные обычно участки. А для нынешних погодных условий это очень важно. Тот, кто проблемные участки убрал, особенно на западе, там много было и полеглых хлебов, я это видел, те сегодня более-менее будут спокойны", — пояснил он.

Республика рассчитывает в этом году собрать валовый урожай зерновых и зернобобовых, а также рапса и кукурузы в размере более 9 миллионов тонн, сообщал в конце июля вице-премьер Леонид Заяц.

В начале июля Лукашенко доложили, что на фоне засушливой погоды и недобора урожая зерна 500 тысяч тонн планируется закупить в России. После засухи в Белоруссии начались дожди и грозы, что влияет на темп уборочной кампании.