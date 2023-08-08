2023-08-08T14:25:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230808/841338783.html
Великобритания расширила санкции против белорусских предприятий
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Лондон ввел санкции против шести предприятий, следует из документа, который был опубликован на сайте британского правительства. В расширенный санкционный список попали компании,... ПРАЙМ, 08.08.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, великобритания, белоруссия, санкции, предприятия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Лондон ввел санкции против шести предприятий, следует из документа, который был опубликован на сайте британского правительства.
В расширенный санкционный список попали компании, производящие оптико-электронные изделия "БелОМО", ОАО "Пеленг" и ОАО "Кидма Тек".
Кроме того, санкции были введены в отношении ОАО "Гомельский радиозавод", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" и ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения".
На прошлой неделе Евросоюз также ввел санкции против трех промышленных предприятий Белоруссии. До этого ЕС ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию. Также был введен запрет на импорт в Белоруссию огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.