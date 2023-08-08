МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Лондон ввел санкции против шести предприятий, следует из документа, который был опубликован на сайте британского правительства. Лукашенко заверил, что продбезопасность Белоруссии будет обеспечена

В расширенный санкционный список попали компании, производящие оптико-электронные изделия "БелОМО", ОАО "Пеленг" и ОАО "Кидма Тек".

Кроме того, санкции были введены в отношении ОАО "Гомельский радиозавод", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" и ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения".

На прошлой неделе Евросоюз также ввел санкции против трех промышленных предприятий Белоруссии. До этого ЕС ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию. Также был введен запрет на импорт в Белоруссию огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.