ПЕКИН, 8 авг — ПРАЙМ. Если ЕС хочет наладить торговлю с Китаем, ему следует отменить экспортные ограничения в отношении страны, а не обвинять ее, заявило во вторник министерство иностранных дел КНР. Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии

"В последние годы Европейский союз сократил экспорт высокотехнологичной продукции в Китай, что стало прямой причиной снижения потенциала экспорта ЕС в Китай и возникновения торговых дисбалансов", — говорится в заявлении МИД. По его словам, торговые отношения Китая и Евросоюза не сбалансированы и требуют большей открытости не только со стороны Китая, но и со стороны ЕС.

В заявлении также отмечено, что большинство европейских компаний в Китае получали большую прибыль от торговли между Китаем и ЕС, что и стало причиной того, почему они ведут и развивают бизнес в Китае.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем поприветствовал его предстоящий визит в Китай этой осенью для проведения стратегического диалога и подготовки саммита лидеров Китая и ЕС.

Поездка Борреля в Китай отменялась уже дважды за последние месяцы. Первый раз по причине того, что глава европейской дипломатии заболел COVID-19, второй раз визит отменила китайская сторона. Китайский МИД не пояснил причину, заявив лишь, что "ожидает его в удобное для обеих сторон время". Издание South China Morning Post со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в ЕС писало, что Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре, чтобы провести стратегический диалог до следующего саммита Китая и ЕС. Позже глава евродипломатии заявил, что намерен уже этой осенью совершить поездку в Китай.