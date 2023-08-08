МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Лондон включил в обновленный антироссийский санкционный список 19 физических и юридических лиц из разных государств, якобы способствующих дестабилизации Украины, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства.

Города мира. Лондон

Великобритания расширила санкции против белорусских предприятий

"Девятнадцать позиций были добавлены в консолидированный список, теперь на них распространяются санкции в виде замораживания активов и санкции по трастовым услугам", — сказано в тексте документа.

В перечень вошли высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и члены совета директоров иранской Paravar Pars Company. Также в нем находятся граждане Швейцарии и Словакии, якобы поддерживающие Россию, ведя с ней бизнес в стратегически значимых областях.

Кроме того, под санкции попали связанные с КСИР организации, компания ОАЭ Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, иранская Paravar Pars Cо и турецкие Azu International Ltd Sti и Turkik Union Dijital Teknoloji Donusum Ofisi, якобы связанные с поставкой технологий, используемых российскими военными. В список также внесли три российские компании — ООО "СМТ-АйЛогик", ООО "Стаут" и ООО "Тесткомплект".