МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Лондон включил в обновленный антироссийский санкционный список 19 физических и юридических лиц из разных государств, якобы способствующих дестабилизации Украины, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства. Великобритания расширила санкции против белорусских предприятий

"Девятнадцать позиций были добавлены в консолидированный список, теперь на них распространяются санкции в виде замораживания активов и санкции по трастовым услугам", — сказано в тексте документа.

В перечень вошли высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и члены совета директоров иранской Paravar Pars Company. Также в нем находятся граждане Швейцарии и Словакии, якобы поддерживающие Россию, ведя с ней бизнес в стратегически значимых областях.

Кроме того, под санкции попали связанные с КСИР организации, компания ОАЭ Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, иранская Paravar Pars Cо и турецкие Azu International Ltd Sti и Turkik Union Dijital Teknoloji Donusum Ofisi, якобы связанные с поставкой технологий, используемых российскими военными. В список также внесли три российские компании — ООО "СМТ-АйЛогик", ООО "Стаут" и ООО "Тесткомплект".