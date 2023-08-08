2023-08-08T14:46:00+03:00
2023-08-08T14:46:03+03:00
2023-08-08T14:46:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230808/841339781.html
Британия расширила антироссийский санкционный список
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Лондон включил в обновленный антироссийский санкционный список 19 физических и юридических лиц из разных государств, якобы способствующих дестабилизации Украины, следует из... ПРАЙМ, 08.08.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, великобритания, россия, санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256960.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256960.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256959.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256959.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256947.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256947.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230808/841338783.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Лондон включил в обновленный антироссийский санкционный список 19 физических и юридических лиц из разных государств, якобы способствующих дестабилизации Украины, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства.
"Девятнадцать позиций были добавлены в консолидированный список, теперь на них распространяются санкции в виде замораживания активов и санкции по трастовым услугам", — сказано в тексте документа.
В перечень вошли высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и члены совета директоров иранской Paravar Pars Company. Также в нем находятся граждане Швейцарии и Словакии, якобы поддерживающие Россию, ведя с ней бизнес в стратегически значимых областях.
Кроме того, под санкции попали связанные с КСИР организации, компания ОАЭ Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, иранская Paravar Pars Cо и турецкие Azu International Ltd Sti и Turkik Union Dijital Teknoloji Donusum Ofisi, якобы связанные с поставкой технологий, используемых российскими военными. В список также внесли три российские компании — ООО "СМТ-АйЛогик", ООО "Стаут" и ООО "Тесткомплект".