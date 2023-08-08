МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июне уменьшился на 2,8 миллиарда долларов, или на 4,1%, по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 65,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. В ФРС США ожидают понижения ставок в следующем году

Экспорт из США в июне сократился на 0,1%, или на 0,3 миллиарда долларов — до 247,5 миллиарда. Импорт снизился на 1%, или на 3,1 миллиарда долларов, до 313 миллиардов.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце снизился до 65 миллиардов долларов с первоначального значения мая в 69 миллиардов. Показатель мая был пересмотрен до 68,3 миллиарда долларов.

Дефицит внешней торговли товарами США в июне уменьшился по отношению к апрелю на 2,8 миллиарда долларов — до 88,2 миллиарда, а профицит по статье услуг — на 0,1 миллиарда долларов, до 22,7 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).