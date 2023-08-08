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https://1prime.ru/state_regulation/20230808/841341639.html
Объем экспорта товаров из США в Россию снизился по итогам июня
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Объем экспорта товаров из США в Россию по итогам июня сократился на 48,5% до 30,9 миллиона долларов по сравнению с 60 миллионами долларов в мае, свидетельствуют опубликованные... ПРАЙМ, 08.08.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, сша, россия, экспорт товаров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 8 авг — ПРАЙМ. Объем экспорта товаров из США в Россию по итогам июня сократился на 48,5% до 30,9 миллиона долларов по сравнению с 60 миллионами долларов в мае, свидетельствуют опубликованные во вторник данные американского бюро статистики.
Согласно представленным табличным значениям, объем импорта товаров в США из России за тот же период времени снизился на 18,3% до 411,7 миллиона долларов с 504 миллионов в мае.
Суммарно с января по июнь 2023 года Россия экспортировала в США товаров на 2,8 миллиарда долларов. Штаты за первое полугодие 2023 года экспортировали в РФ товаров на 328,9 миллионов долларов.