ВАШИНГТОН, 8 авг — ПРАЙМ. Объем экспорта товаров из США в Россию по итогам июня сократился на 48,5% до 30,9 миллиона долларов по сравнению с 60 миллионами долларов в мае, свидетельствуют опубликованные во вторник данные американского бюро статистики. Дефицит торгового баланса США в июне снизился меньше прогноза

Согласно представленным табличным значениям, объем импорта товаров в США из России за тот же период времени снизился на 18,3% до 411,7 миллиона долларов с 504 миллионов в мае.

Суммарно с января по июнь 2023 года Россия экспортировала в США товаров на 2,8 миллиарда долларов. Штаты за первое полугодие 2023 года экспортировали в РФ товаров на 328,9 миллионов долларов.