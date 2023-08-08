МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Строительная отрасль приносит порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию строительной отрасли. Сбербанк улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году

"В целом, по оценке предварительной, строительная отрасль дает порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны. А вместе с жилищно-коммунальным комплексом это почти 13%", — сказал он.

Путин отметил, что это "серьезный, очень мощный комплекс", который во многом определяет устойчивость всей экономики России. Также президент упомянул, что объем строительных работ в России в этом году вырос на 9,2%, и поздравил строителей с приближающимся праздником — Днем строителя.

Также президент России пообещал обеспечить фронт работ для строителей, которые заняты на проекте "Восточный полигон"