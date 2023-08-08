2023-08-08T16:40:00+03:00
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2023
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Путин оценил вклад стройотрасли в ВВП страны
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Строительная отрасль приносит порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию строительной отрасли. "В целом,... ПРАЙМ, 08.08.2023
экономика, новости, россия, ввп, строительная отрасль, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Строительная отрасль приносит порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию строительной отрасли.
"В целом, по оценке предварительной, строительная отрасль дает порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны. А вместе с жилищно-коммунальным комплексом это почти 13%", — сказал он.
Путин отметил, что это "серьезный, очень мощный комплекс", который во многом определяет устойчивость всей экономики России. Также президент упомянул, что объем строительных работ в России в этом году вырос на 9,2%, и поздравил строителей с приближающимся праздником — Днем строителя.
Также президент России пообещал обеспечить фронт работ для строителей, которые заняты на проекте "Восточный полигон"