МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Федеральный бюджет России в январе-июле, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 1,8% ВВП, или 2,817 триллиона рублей, при этом динамика расходов казны вышла на нормальный уровень — за семь месяцев они увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 14%, до 17,341 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года

"Динамика исполнения расходов федерального бюджета вышла на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 7 месяцев 2023 года составил 17 341 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 14% г/г (+2,3% г/г с начала 2 квартала 2023 г.)", – говорится в сообщении.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-июле 2023 года составил 14 525 млрд рублей, что на 7,9% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика", – отмечает Минфин.

Дефицит бюджета за семь месяцев составил 2,817 триллиона рублей. При этом Минфин представил оценку дефицита и в процентах к ВВП – он составил 1,8%. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,4% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.

"Динамика поступления доходов и финансирования расходов свидетельствуют о продолжающейся нормализации исполнения федерального бюджета в течение января-июля текущего года и в целом соответствует целевым параметрам структурного баланса, утвержденным в законе о бюджете", — сообщает министерство.

Минфин сообщает, что в целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в действующем законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в соответствии с нормами "бюджетного правила". "Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете", – говорится в сообщении.

При этом Минфин подчеркивает, что повышенную гибкость в управлении бюджетом, включая возможность перенаправить часть средств на непредвиденные расходы, обеспечивает наличие нераспределенных резервов, "а также высвобождение бюджетных ассигнований в размере 1 496 млрд рублей вследствие авансового перечисления Фонду пенсионного и социального страхования в декабре 2022 года отдельных трансфертов, предусмотренных на 2023 год".

Динамика расходов бюджета России вышла на нормальный уровень и выросла в январе-июле 17,341 триллионов рублей.