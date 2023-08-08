ГААГА, 8 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Нидерландах в июле снизилась до 4,6% с 5,7% в июне, свидетельствуют данные центрального статистического бюро страны (CBS). Годовая инфляция в Германии по итогам июля незначительно замедлилась

"Потребительские товары и услуги в июле были на 4,6% дороже, чем в том же месяце годом ранее", — говорится в сообщении статбюро, опубликованном во вторник. В июне инфляция в Нидерландах составила 5,7%.

Отмечается, что базовая инфляция (цены на потребительские товары и услуги в стране без учета энергии и моторного топлива) в июле 2023 года составила 6,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В июне годовой рост цен составил 7,2%.

По прогнозу центрального банка Нидерландов, инфляция в этом году составит 4,2%, а затем упадет до 3,7% в 2024 году и 2,4% в 2025 году. Базовая же инфляция, как ожидается, будет равна 6,8% в текущем году, 3,6% в 2024 году и 2,8% в 2025 году.