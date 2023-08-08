2023-08-08T17:55:29+03:00
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2023-08-08T17:55:29+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230808/841344003.html
Годовая инфляция в Нидерландах в июле снизилась до 4,6 процента
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. Годовая инфляция в Нидерландах в июле снизилась до 4,6% с 5,7% в июне, свидетельствуют данные центрального статистического бюро страны (CBS). "Потребительские товары и услуги в... ПРАЙМ, 08.08.2023
экономика, новости, нидерланды, инфляция, статистика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ГААГА, 8 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Нидерландах в июле снизилась до 4,6% с 5,7% в июне, свидетельствуют данные центрального статистического бюро страны (CBS).
"Потребительские товары и услуги в июле были на 4,6% дороже, чем в том же месяце годом ранее", — говорится в сообщении статбюро, опубликованном во вторник. В июне инфляция в Нидерландах составила 5,7%.
Отмечается, что базовая инфляция (цены на потребительские товары и услуги в стране без учета энергии и моторного топлива) в июле 2023 года составила 6,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В июне годовой рост цен составил 7,2%.
По прогнозу центрального банка Нидерландов, инфляция в этом году составит 4,2%, а затем упадет до 3,7% в 2024 году и 2,4% в 2025 году. Базовая же инфляция, как ожидается, будет равна 6,8% в текущем году, 3,6% в 2024 году и 2,8% в 2025 году.