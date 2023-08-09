МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Сектор недвижимости Германии находится на свалке, что имеет сильное значение для континента, считает Reuters.

Берлин давно извлекает выгоду от дешевых денег: благодаря ним и сложился десятилетний бум в недвижимости. Но сейчас этот сектор столкнулся с крупным переломом, который может привести к кризису.

Один из последних тревожных звонков — крупнейшая немецкая группа по недвижимости Vonovia объявила о многомиллиардных убытках и списаниях и прекращении роста числа рабочих мест для строителей. Логично задуматься о том, насколько серьезными могут быть последствия от краха рынка недвижимости в Германии.

Слабость в сфере недвижимости проявилась и в США, у в Швеции, но значение Германии в том, что она крупнейшая экономика Европы и самый большой рынок инвестиций в недвижимость на континенте. По данным Немецкой федерации недвижимости, на сектор недвижимости приходится примерно 20 процентов экономического производства и каждое десятое рабочее место.

В первой половине 2023 года объем нового строительства в Германии резко упал (на 47 процентов), а количество выданных разрешений на строительство за январь-май снизились на 27 процентов. Цены на жилье в первом квартале также снизились на 6,8 процентов по сравнению с предыдущим годом, что является самым большим показателем с начала учета этого показателя.

Главная причина потенциального кризиса на рынке недвижимости — внезапное и быстрое повышение процентной ставки ЕЦБ. Из-за самой высокой за последние десятилетия инфляции, резко возросла стоимость строительства, при этом спрос на офисные и торговые помещения после пандемии снизился. Война на Украине также сделала немецкую недвижимость более рискованной для иностранных инвесторов.

"Если вы являетесь инвестором с Ближнего Востока, то Германия кажется вам довольно близкой к Украине. Они говорят: "Я хочу направить деньги в США и Азию, а не в Германию", — говорит Флориан Швальм, консультант компании EY.

Германия, население которой в последнее время растет за счет миллионов мигрантов и беженцев из Украины, намерена строить 400 тысяч квартир в год, но с поставленными задачами справляется с трудом. Политики, министерства и представители индустрии недвижимости встретятся с канцлером Олафом Шольцем 25 сентября, чтобы попытаться найти решения, а некоторые уже выступают с предложениями по омоложению сектора, пишет агентство.