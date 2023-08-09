МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Индонезия является самым сильным претендентом на вступление в БРИКС, внутри страны присоединение к блоку оценивается как возможность противостоять гегемонии Запада, заявил РИА Новости член Правления Общества дружбы России и Индонезии Любарто Сартойо. В ЮАР назвали число стран, которые подтвердили участие в саммите БРИКС

В понедельник министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что Индонезия вошла в число стран, подавших формальные заявки на вступление в БРИКС. В тот же день президент Индонезии Джоко Видодо отметил, что решение о присоединении Индонезии к альянсу БРИКС будет будет "принято позже". Ранее сообщалось, что Видодо лично примет участие в саммите БРИКС в Южной Африке в конце августа 2023 года.

"Вступление Индонезии, одного из самых перспективных игроков на мировой арене, в БРИКС — это хорошо. Мне кажется, что Индонезия — самый сильный кандидат на вступление в БРИКС. Для России и ее политики вступление Индонезии в БРИКС, я думаю, тоже будет плюсом", — заявил собеседник агентства. Он напомнил, что Индонезия обладает высоким темпа роста экономики наравне со странами-членами БРИКС. Рост ВВП Индонезии стабильно превышает 5% в год, а рост экономики, по последним оценкам, составил 8,9%.

По словам Сартойо, сейчас в Индонезии есть две политические силы, выступающие "за" и "против" вступления страны в БРИКС. Блок "против" отмечает, что у вступления в БРИКС есть политическая составляющая, которая вызывает опасение. Некоторые индонезийцы опасаются того, что организация БРИКС "может использовать Индонезию политически, как это делает НАТО со странами-членами альянса". Опасаются также и реакции западных стран, с которыми у Индонезии хорошие отношения.

"Блок "за присоединение к БРИКС" в Индонезии выступает за сбалансированность мирового расклада сил, без гегемонии определенной стороны. Сейчас в мире воцарилась гегемония группы G7, при которой на мировой арене доминируют западные страны. Соответственно, БРИКС нужен, чтобы сбалансировать этот расклад сил", — пояснил эксперт.

Сартойо добавил, что некоторые члены БРИКС, выступающие против расширения организации, опасаются, что при увеличении количества стран в блоке появятся новые игроки в их собственных регионах, мнение которых будет учитываться при принятии того или иного решения. Однако, по словам эксперта, у Индонезии нет такого конфликта интересов, так как ее регион — Юго-Восточная Азия — не пересекается с зонами влияния стран БРИКС, выступающих против расширения блока.

Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, что Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, и хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя. На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.