МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Союзники США и Великобритании рискуют остаться без денег, оружия и с проблемами в системе безопасности, пишет польская NDP. Пентагон назвал объем военной помощи Украине с начала президентства Байдена

Вашингтон и Лондон от конфликта на Украине получают максимальную выгоду, при этом сами они особо никак не страдают от того, что вливают на Украину огромные суммы. На сегодня Киев получил от западных союзников более 65 миллиардов военной помощи. В основном это оформляется как долг Украины (процентные ставки и сроки не известны): с января по начало августа 2023 года взяла 28 миллиардов кредитов для приобретения оружия на Западе. Но в правительстве Украины называют кредиты финансовой помощью.

Не все страны Европы стремятся помочь Украине: Австрия, Венгрия, Сербия и Швейцария, проводят самостоятельную политику в целях защиты своих национальных интересов.

"Правительства этих стран понимают, что иметь такого врага, как США, плохо, но иметь США другом может быть еще опаснее", — пишет издание.

Варшава, в свою очередь признает, что полностью подчиняется Белому дому и следует его политике — передает оружие и технику Киеву, при этом забывая о своих проблемах. Такое положение дел может привести к серьезным угрозам безопасности Польши.

Например, у подводного флота Польши всего одна лодка. Она введена в эксплуатацию в 1986 году и ее уже можно выставлять в музее, пишет издание. Польская система ПВО малоэффективна. Много вопросов к дорогим закупкам оружия у Южной Кореи. Россия заставляет Польшу обгонять НАТО в важном аспекте, пишут СМИ

Наконец, Киев создает для Польши еще и экономические проблемы: дешевое украинское зерно разоряет польских фермеров, растущее число беженцев требует все больше финансовой социальной поддержки (поляки, по сути, из своего кармана выплачивают пособия сбежавшим украинцам). Кроме того, растет преступность.

Еще надо учитывать, что после окончания вооруженного конфликта, оружие из Украины попадет на черный рынок и возможно будет использоваться против западных стран — серьезная проблема для безопасности континента, заключает издание.

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