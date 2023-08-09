МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ближайшие пять лет для экономики Великобритании могут обернуться "потерянными", а риск наступления рецессии в стране в конце 2024 года составляет 60%, говорится в обзоре британского Национального института экономических и социальных исследований (NIESR). СМИ: замглавы Минфина Британии призвал бизнес меньше заниматься политикой

"Прогнозируемый рост ВВП в 2023 году — всего 0,4%, а в 2024 году — 0,3%, причем перспективы остаются крайне неопределенными. Более того, есть даже вероятность, что к концу 2023 года ВВП сократится и есть примерно 60%-ный риск рецессии в конце 2024 года", — говорится на сайте института.

Авторы обзора прогнозируют пять лет "потерянного экономического роста", и этот период "застоя" может стать самым продолжительным после мирового финансового кризиса 2007-2008 годов.

В институте ожидают, что к концу 2024 года реальная заработная плата во многих регионах Британии будет находиться ниже допандемийного уровня, а безработица вырастет до 5,1% к 2026 году.

"Низкие темпы экономического роста и стагнация производительности труда повышают финансовую уязвимость домохозяйств, находящихся в нижней половине распределения доходов, и приводят к росту нищеты среди самых бедных слоев населения", — сказано в тексте. При этом в институте добавляют, что разрыв в доходах будет только расти.