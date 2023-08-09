МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ущерб от антиконкурентных соглашений на товарных рынках и торгах составляет 1,5-2% ВВП России ежегодно, ужесточение наказания в этой сфере не только повысит эффективность использования бюджетных средств, но и даст дополнительное преимущество добросовестным игрокам, заявил РИА Новости директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Строев. Путин оценил вклад строительной отрасли в ВВП страны

Ранее в среду издание РБК сообщило о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала поправки к законопроекту об усилении ответственности за деяния, ограничивающие конкуренцию путем заключения картельных соглашений. В частности, для нарушителей с отягчающими обстоятельствами минимальным наказанием станут принудительные работы, а не штраф.

"Ущерб от антиконкурентных соглашений на товарных рынках и торгах составляет 1,5–2% российского ВВП ежегодно, а завышение цен на торгах достигает 30% от начальной стоимости предмета торгов… Сегодня это особенно актуальная мера для правительства и имеет особое значение для госзаказа, который по факту становится драйвером развития экономики в условиях санкций и оттока иностранных инвестиций", — заявил Строев, комментируя предложения антимонопольной службы.

По словам эксперта, данные меры соответствуют общему тренду — повышению эффективности использования и защите бюджетных средств, а это имеет особое значения на крупных и сверхкрупных торгах и позволит "добросовестным участникам рынка пользоваться своими конкурентными преимуществами". Сбербанк улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году

Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена поделилась с агентством мнением, что принятие новых поправок об ужесточении наказания за ограничение конкуренции на торгах не только увеличит страх перед нарушением антимонопольного законодательства, но и "может подтолкнуть компании к устранению уже заключенных незаконных соглашений и договоров на ограничение конкуренции", что будет способствовать созданию более здоровой и конкурентоспособной рыночной среды.

В ФАС пояснили, что законопроект призван повысить эффективность выявления и пресечения картельных соглашений. Там также отметили, что речь идет об усилении санкций за совершение противоправных действий, которое не затронет добросовестных предпринимателей и не увеличит административную нагрузку на них.

"Необходимость ужесточения уголовной ответственности за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) на торгах обусловлена тем, что сговоры на торгах составляют наибольшую часть нарушений. При этом торги — это особый механизм, который создавался с целью эффективного использования бюджетных средств", — заключили в ведомстве.