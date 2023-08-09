НИАМЕЙ, 9 авг — ПРАЙМ. Вице-президент нигерской НКО "Альянс за мир и безопасность — Нигер" (APAISE-Niger) Элх Иди Абду в интервью РИА Новости заявил, что Франция не хочет потерять свое влияние в Нигере из-за экономических причин. В Германии признали экономику страны неконкурентоспособной

"Если она потеряет Нигер, она потеряет все. Она ведет борьбу за выживание", — заявил Элх Иди Абду.

Поэтому, по его словам, Франция включает вопрос Нигера в повестку своей обороны и безопасности.

"Если Франция уйдет из Нигера, она полностью проиграет, она окажется на 30-м месте по экономической мощи. Сегодня она седьмая", — заявил вице-президент НКО,

В минувшее воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом стран Западной Африки для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. В противном случае региональный блок грозил начать военное вмешательство. Во вторник представитель президента Нигерии, возглавляющего ЭКОВАС, заявил, что сообщество предпочитает дипломатическое решение сложившейся в Нигере ситуации, однако прочие варианты также не исключаются. Эксперты заявляли РИА Новости, что США, Франция и другие европейские страны вряд ли будут принимать прямое участие в возможной интервенции в Нигер, но могут поддержать ЭКОВАС, а их военные, находящиеся на территории африканской страны, могут оказать информационную и логистическую помощь интервентам.

Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.