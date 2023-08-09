2023-08-09T16:30:20+03:00
2023-08-09T16:30:20+03:00
2023-08-09T16:30:20+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230809/841361013.html
ЦБ оценил снижение профицита российской внешней торговли за январь-июль
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Новости
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Положительное сальдо внешней торговли товарами России в январе-июле 2023 года снизилось на 68,4%, составив 64,4 миллиарда долларов против 204 миллиардов долларов годом ранее,... ПРАЙМ, 09.08.2023
финансы, экономика, новости, россия, цб, профицит внешней торговли
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли товарами России в январе-июле 2023 года снизилось на 68,4%, составив 64,4 миллиарда долларов против 204 миллиардов долларов годом ранее, следует из материалов ЦБ РФ.
"Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами в январе-июле 2023 года было вызвано уменьшением стоимости экспорта в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечает ЦБ.
Дефицит баланса внешней торговли услугами в январе-июле 2023 года составил 20,4 миллиарда долларов и вырос более чем в 2 раза за счет оживления туристического потока из России за рубеж.