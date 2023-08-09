МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли товарами России в январе-июле 2023 года снизилось на 68,4%, составив 64,4 миллиарда долларов против 204 миллиардов долларов годом ранее, следует из материалов ЦБ РФ. ЦБ назвал банки, пилотирующие цифровой рубль

"Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами в январе-июле 2023 года было вызвано уменьшением стоимости экспорта в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечает ЦБ.

Дефицит баланса внешней торговли услугами в январе-июле 2023 года составил 20,4 миллиарда долларов и вырос более чем в 2 раза за счет оживления туристического потока из России за рубеж.