

МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Чтобы сохранить свою гегемонию, США тратят огромные средства на создание новых баз для военных в Эгейском море, пишет турецкая Milliyet, которая поговорила с экс-посолом Турции в Триполи и Париже Улучем Озюлькером. СМИ: Пентагон богатеет, американцы - голодают

Для Стамбула это ничего не меняет, но для Москвы это может представлять серьезную опасность. Эгейское море — часть бассейна Средиземного моря, омывает часть Балканского полуострова, Турцию, Грецию, Крит.

Сейчас у США девять американских баз, находящихся в Эгейском море и они представляют угрозу для России как с точки зрения систем вооружения, так и с точки зрения стратегических подходов.

Бюджет Пентагона в 2023 году впервые вырос до 868 миллиардов долларов. По словам Озюлькера, эта сумма превышает, к примеру, ВВП Турции. И если посмотреть по всему миру, какой бы регион не взять, Китай или Россию, то везде можно увидеть следы борьбы США за свое существующее господство.

На сегодня две базы США в Эгейском море имеют очень важное значение для них. Одна расположена в Александруполисе (остров в Греции). Вашингтон наблюдает с этой базы за российским флотом, который может прийти из Черного мор. Также с этой базы американцы могут блокировать турецкую армию если будет турецко-греческий конфликт.

Другая база, которая существует очень давно, размещена на острове Крит. Сюда заходят авианосцы военно-морского флота США, причем они надолго там остаются. Две эти базы требуют неимоверных расходов и, скорее всего, Сенат дополнительные средства уже не выделит, потому что и так расходы Пентагона рекордные, добавляет политик. "Другом США быть опасно": поляки признали свою ошибку

Озюлькер также отметил, что США и Франция подписали соглашения с Грецией, и та полностью подчинилась этим странам. Соглашение подразумевает, что в случае какого-либо нападения на Грецию, поддержку ей окажут Вашингтон и Париж, причем с использованием военной силы. Предполагается, что это укрепит безопасность Афин перед давней "турецкой угрозой". Однако, это не совсем так. По сути, Греция стала площадкой для сосредоточения военных, но она ничего не может делать самостоятельно. Афины создает среду, нарушающий баланс сил в регионе, а США и Франция вносят очень серьезный вклад в это, заключает Озьлькер в интервью газете.

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