АНКАРА, 10 авг — ПРАЙМ. Анкара в ходе переговоров с несколькими странами Запада получила устные гарантии по экспорту российской продукции, однако этого недостаточно для возобновления зерновой сделки, заявил РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе. Доходы Украины от экспорта зерна упали вдвое с прекращением зерновой сделки

"Переговоры с рядом западных стран продолжаются. Господин президент (Тайип Эрдоган) в своем недавнем заявлении также указал на важность конструктивных шагов от Запада для возобновления работы черноморской зерновой инициативы. В переговорах с нами мы получаем устные гарантии от наших партнёров, но практика показывает, что этого недостаточно. Тем более, когда речь идёт о том, чтобы сначала возобновить работу механизма, а потом сделать процесс устойчивым", — сказал он.

Источник также сообщи, что ООН также продолжает переговоры с Западом по экспорту российской продукции.

"С их стороны идет интенсивная работа под контролем генсека (Антониу Гутерриша). Возможно, в ближайшее время российской стороне будут представлены новые предложения. Во всяком случае, переговорный процесс идёт, не останавливается", — отметил он.