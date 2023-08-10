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2023-08-10T09:40:48+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230810/841368768.html
Источник сообщил об устных гарантиях для России в рамках зерновой сделки
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Анкара в ходе переговоров с несколькими странами Запада получила устные гарантии по экспорту российской продукции, однако этого недостаточно для возобновления зерновой сделки,... ПРАЙМ, 10.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, турция, россия, экспорт, зерновая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 10 авг — ПРАЙМ. Анкара в ходе переговоров с несколькими странами Запада получила устные гарантии по экспорту российской продукции, однако этого недостаточно для возобновления зерновой сделки, заявил РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе.
"Переговоры с рядом западных стран продолжаются. Господин президент (Тайип Эрдоган) в своем недавнем заявлении также указал на важность конструктивных шагов от Запада для возобновления работы черноморской зерновой инициативы. В переговорах с нами мы получаем устные гарантии от наших партнёров, но практика показывает, что этого недостаточно. Тем более, когда речь идёт о том, чтобы сначала возобновить работу механизма, а потом сделать процесс устойчивым", — сказал он.
Источник также сообщи, что ООН также продолжает переговоры с Западом по экспорту российской продукции.
"С их стороны идет интенсивная работа под контролем генсека (Антониу Гутерриша). Возможно, в ближайшее время российской стороне будут представлены новые предложения. Во всяком случае, переговорный процесс идёт, не останавливается", — отметил он.